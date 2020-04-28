Huzurevinde korona şoku! Doktor 54 kişiye bulaştırdı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Kovid-19 salgınında kesin ve olası vakaların temas etiği kişileri saptayan filyasyon ekipleri, yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Filyasyon ekipleri bugüne kadar pozitif çıkan kişilerin temasta olduğu 260 binden fazla kişiyi tespit ederken, bazı ihmaller zincirine de bire bir şahit oluyor.

54 YAŞLININ TAMAMI POZİTİF

İstanbul Şişli'deki bir filyasyon uzmanı, salgın sürecinde şahit olduğu çarpıcı gelişmeleri Milliyet'e şöyle anlattı:

"Özel bir bakımevine, yaşlıların rutin kontrollerini her hafta bir dahiliye uzmanı doktor yapmaktadır. Bu doktorun geçtiğimiz günlerde, ateş, öksürük gibi şikayetleri başlıyor. Kovid-19 testi yapılan doktorun test sonucu pozitif çıkıyor. Doktor huzurevini arayıp durum hakkında bilgi veriyor. Huzurevi de endişeye kapılarak İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne durumu aktarıyor. Sağlık şikayeti olan dokuz kişiden sekizine test yapılırken, bu kişilerin sonuçları pozitif çıkıyor. Bunun üzerine huzurevindeki tüm yaşlılar ile çalışanlara test yapılmasına karar veriliyor. Özel huzurevinde toplam 54 yaşlının tamamının test sonucu pozitif çıkıyor. Test sonuçları pozitif çıkan yaşlılar tedavi için İstanbul'daki farklı hastanelere sevk ediliyor. En son görev için gittiğimiz bir kamu hastanesinde özel bakımevindeki üç yaşlı hastanın taburcu edileceği konuşuluyordu. Huzurevi şu an kapalı olduğundan yaşlıların durumu ne oldu, bilmiyoruz. Ayrıca söz konusu yaşlı bakımevinde Kovid-19'a karşı tedbirli davranan ve sıkı korunan çalışanlarda bile virüs tespit edildi."

LİBYALI TURİST

"Libyalı turist, eşi ile Halkalı'daki otelde kaldığı sırada, ülkesine dönüş hazırlığı yaparken uluslararası uçuşlar iptal ediliyor. Libyalı aile, Libya Konsolosluğu ile temasa geçtikten sonra Bağcılar'daki başka bir otele yerleştiriliyor. Bu sırada Libyalı çiftin öksürük, ateş, halsizlik gibi şikayetleri başlıyor. Sürekli olarak Bağcılar'daki otelin lobisine inip, çıkan aile buradaki Libyalılar'a sosyal mesafeye uymadan görüşmeler gerçekleştiriyor. Çiftin Kovid-19 olduğu anlaşılınca 2 otel filyasyon ekipleri tarafından taramaya alındı. Semptom görülen yabancılara, pasaport numaraları alındıktan sonra test yapılabiliyor."

HELALLİK ALIRKEN

"80 yaşını geçmiş bir teyzenin sağlık durumu geçtiğimiz günlerde bozulmaya başlıyor. Halsizlik, öksürük, iştahsızlık, nefes almakta zorlanma, koku alamama gibi semptomlar ortaya çıkınca, akrabaları helallik almak için bu teyzenin evine ziyarete gidiyorlar. Ziyaretten birkaç gün sonra teyzenin durumu kötüleşince hastaneye kaldırılıp Kovid-19 testi yapılıyor ve sonuç pozitif çıkıyor. Helallik almak için teyzeyi ziyaret eden 21 kişiyi temaslı listemize aldık. Muhtemelen birçoğu hafif veya şiddetli Kovid-19 geçirecek. Bu kişilerden 14 gün boyunca karantina altında kalmalarını ilettik."