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Aamir Khan'ın ihtiyaç sahiplerine yolladığı unlardan para da çıktı!

Dünyaca ünlü yönetmen ve sinema oyuncusu Aamir Khan, zor durumda olan vatandaşlara bir kilo un yardımında bulunacağını söyledi.
 28 Nisan 2020 08:36
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Aamir Khan'ın ihtiyaç sahiplerine yolladığı unlardan para da çıktı!

İhtiyacı olan vatandaşlar Khan'ın dağıttığı un torbasının içinde 15 bin rupi (bin 375 TL) olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bollywood yıldızı Aamir Khan ihtiyaç sahiplerine bir kilogram un dağıtılacağını duyurdu. Aamir Khan'ın bir kg un dağıtmasından dolayı yardım kampanyasına ihtiyacı olanlar başvurdu.

Oyuncunun alışılagelmiş yardım kampanyasında unu alan vatandaşlar içinden çıkanla büyük şaşkınlık yaşadı.

Aamir Khan'ın sadece bir kilo un olduğu için pek çok insan un almaya gelmedi. Gerçekten ihtiyacı olduğu için un yardımını almaya gelen vatandaşlar ise paketlerinde 15 bin rupi buldu.
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