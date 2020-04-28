1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde (NC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
 28 Nisan 2020 08:51
Yazdır
'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı

Yerel televizyon kanalı WNCN, zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock'a Kovid-19 bulaştığını duyurdu.

Haberde, Kuzey Carolina'da koronavirüs tedbirlerini protesto eden kalabalığın liderlerinden olduğu belirtilen Whitlock'un Facebook hesabındaki ''Gerçek şu ki modern toplum bulaşıcı virüsleri yok edemedi.'' şeklindeki paylaşımına da yer verildi.

Audrey Whitlock'un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip ''Barışçıl Eylem'' isimli grup, nisan başlarında eyalette Kovid-19 tedbirlerine karşı büyük protestolar düzenlemişti.

NC eyaleti Sağlık Dairesi verilerine göre, 27 Nisan itibariyle 9 bin 142 koronavirüs vakasında 306 kişi hayatını kaybetti.

NC Valisi Roy Cooper evde kalma uygulamasını 8 Mayıs'a kadar uzatırken, eyaletteki okulların ise ağustosa kadar kapalı kalacağı belirtiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı
28 Nisan 2020 07:34		 İtalya Başbakanı Conte: Biz şu anda 2. aşamaya geçiyoruz.
28 Nisan 2020 01:30
Birleşmiş Milletler: Eski normale dönüş olmayacak
28 Nisan 2020 00:44		 DSÖ: Salgın bitme noktasından çok uzak
27 Nisan 2020 20:41
Çin'den koronavirüsü ABD'li bisikletçi getirdi suçlaması
27 Nisan 2020 17:39		 Dünya devi Airbus'ta 135 bin kişi işsiz kalabilir
27 Nisan 2020 17:33
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı
27 Nisan 2020 17:13		 Twitter Ceo'su günde bir öğün yemek yiyor, sabah 5'te buz banyosu yapıyor
27 Nisan 2020 16:49
10 gündür görünmeyen Kuzey Kore lideri ile ilgili yeni iddia
27 Nisan 2020 14:34		 Göreve başlayan İngiltere Başbakanı Johnson'dan ilk açıklama
27 Nisan 2020 13:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:39 - Röntgencinin 4.5 yıl hapsi istendi10:37 - Diyanet İmamı Pensilvanya'ya gidip Gülen'e namaz kıldırmış10:34 - Nur Yerlitaş'ın ölümüne dair detaylar belli oldu10:23 - Borsa, güne yükselişle başladı10:20 - Komşu ziyaretinde kaptığı koronavirüsü yenip, taburcu oldu10:19 - Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı10:17 - Koronadan ölmeden önce dünyaya böyle seslenmişti10:13 - Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!10:01 - Ulaştırma Bakanı'ndan 'Orta Asya'dan gelen şoförler hakkında açıklama10:00 - İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
09:59 - ABD'ye yardım malzemesi götüren uçak Ankara'dan havalandı09:56 - Uygulamadan kaçan genci kazara vuran polis açığa alındı09:53 - Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı09:53 - Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter tedavi sürecini anlattı09:43 - Güne başlarken döviz fiyatları09:40 - İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu09:39 - Ölüm provası gerçek oldu!09:32 - Bakan Kurum: Önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İlaç alabilmek için evlerini satıyorlar
Yeni hayata yeni kurallar geliyor
Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı
Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme
Bugüne kadar, kurumlar tarafından alınan Covid-19 kararları (48 sayfalık arşiv)
Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
kadir mısıroğlu 4
Mayis sonunda normale dönmemiz 1
Sense 8 2
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
çiğ börek 4
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 2
nur yerlitaş 2
aşk101 1
çaykur'un üç senede 1.5 milyar tl zarar etmesi 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam