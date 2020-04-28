2016'dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi yakalandı
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan 2016 yılından beri aranan D.Ç.'yi yakaladı.
|28 Nisan 2020 08:58
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Jandarma ekipleri, kendi sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan ve 2016 yılından beri firari olan D.Ç. isimli şahsın Derik ilçesinde bulunan bir evde saklandığı tespit edildi.
Firari D.Ç., jandarma ekiplerinin eve yaptığı operasyon sonucu yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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