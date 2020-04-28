ABD'ye yardım malzemesi götüren uçak Ankara'dan havalandı
|28 Nisan 2020 09:59
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Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderdi.
Milli Savunma ile Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.
Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.
Milli Savunma Bakanlığı ile @saglikbakanligi tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/kAqyQCzn9wT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020
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