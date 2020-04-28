İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
|28 Nisan 2020 09:40
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Türkiye'de normalleşmenin ne zaman başlayacağıyla ilgili Bilim Kurulu üyelerinden peş peşe sevindirici açıklamalar geliyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Mayıs ayının sonuna doğru koronavirüsü yenmiş olacağımızı söyledi. Peki normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
Önce komşu şehirlerle yeniden ilişki...
Normalleşme süreciyle ilgili tüm bakanlıklar arasında seri kararlar alabilmek için koordinasyon sağlanacak. Bilim Kurulu'nca belirlenecek normalleşme kriterlerin uygulayıcısı bakanlıklar olacak. Kriterlerin uygulanmasında öncelik son 5 gün içinde vaka bildirmeyen illere verilecek. Bu iller, salgınla mücadelede benzer sonuçlar gösteren komşularıyla yeniden ilişki içinde olabilecek.
Gevşetilecek kuralları Halk Sağlığı ekibi belirleyecek
Bilim Kurulu'ndaki halk sağlığı uzmanları da salgının yönetimi üzerinde çalışıyor. Bu konuda bir ekip oluşturuldu. Onların yapacağı hazırlıklara göre gevşetme politikaları belirlenecek. Kapalı mekanlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak iş yerleri ve bu iş yerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.
İstanbul, Körfez illeri ve İzmir için ayrı kriter
Normalleşme sürecinde İstanbul, Körfez illeri ve İzmir gibi kentlere ilişkin ayrı kriterler uygulanacak. Özellikle koronavirüsün en yaygın olduğu İstanbul'da salgının pik noktaya ulaştığı ve şehir genelinde nüfusun yüzde 25 oranında antikor oluşmaya başladığı hesaplamaları yapılıyor.
İstanbul'a giriş çıkışlarda taviz verilmeyecek
Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul'da pozitif sayısına bağlı olarak bağışıklık sayısının da fazla olduğu belirtiliyor. Bu nedenle giriş-çıkışlar konusunda taviz verilmemesi ve kontrolün sürdürülmesi öneriliyor.
Anadolu'dan İstanbul'a virüs taşınabilir
Bunun sadece İstanbul'dan yayılmayı önlemek değil, bu kentte gittikçe stabile hale gelen durumu kötüleştirmemek için de gerekli olduğu aktarılıyor. Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerinin başlaması durumunda halen Anadolu'da kontrol altına alınmamış illerden tersine İstanbul'a vaka taşınabileceği yorumları yapılıyor.
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