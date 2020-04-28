Saldırıya uğrayan doktor: Korkuyorum, kendimi güvende hissetmiyorum

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde önceki sabah, akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken T.D. (65), doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları ise acil servise zorla girdi. Burada güvenlik görevlisine ve doktorlara saldırmaya başladı. İçlerinden biri oksijen tüpüyle Dr. Esra Ersöz Genç'e (35) saldırdı. Gözaltına alınan İhsan Aydın, ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Aydın ve bir yakını tekrar gözaltına aldı.

'HEP DİKEN ÜSTÜNDEYİZ'

Saldırıya uğrayan Dr. Genç, yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı:

"Hasta için elimizden geleni yaptık. Ancak saldırıya uğradık. Özel tulumlarla görev yaptığımız acil servise zorla girdiler. Adeta şoka girdim. Benim durumum iyi. Ufak tefek sıyrıklar var. Ama güvenlikçi arkadaşı çok hırpaladılar. Sürekli diken üstündeyiz. Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde hissediyor. Bütün meslektaşlarımız gibi görevimizi her türlü fedakarlığı göze alarak yapıyoruz. Hele şu olağanüstü günlerde bütün arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Halkımız da bunu takdir ediyor. Balkonlardan alkış, destek gönderiyorlar. Doktorlara, sağlık personeline saldıranlar hangi psikolojiyle hareket ediyorlar hakikaten hiç bilmiyorum Sağlıkta şiddet sona ersin artık. Tek isteğim bu."

'YASAYLA BİRLİKTE CEZA İKİ KAT ARTIYOR'

Hürriyet'e konuşan ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, "Fiili bir saldırı olmadığında 'kasten yaralama' suçuna teşebbüs edilmiş olur. Ayrıca tehdit ve hakaret varsa suçu ağırlaştırır. Sağlıkta şiddet yasası tutuklamayı ve adli kontrol tedbirlerini kolaylaştırdı. Ayrıca şikayetçinin ifadesi hastanede alınabiliyor. Dolayısıyla kanun, sağlık çalışanlarına karşı soruşturma sürecinde azami hassasiyet öngörüyor. Yargılamada da cezalar iki kat artıyor. Elini kolunu sallayarak dolaşmamaları için" dedi.

BAHANESİ BUYMUŞ

İhsan Aydın polise verdiği ifadesinde, "Doktora fiziksel bir saldırım olmadı. Babamın öldüğü haberi üzerine sinir krizi geçirdim. Babamın ölüm nedeniyle ilgili bazı sorularımız oldu, bunun üzerine gerginlik yaşandı. Öfkeme mani olamadım" dedi.