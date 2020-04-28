Bakan Kurum: Önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 64 bin konut kurasıyla ilgili şunları söyledi:

Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz

Koronavirüs nedeniyle durdurulan "100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesine ilişkinde açıklamalarda bulunan Kurum, şöyle devam etti:

'100 Bin Yeni Sosyal Konut' projemizin kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerimizin kuraları çekilecek