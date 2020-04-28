Bakan Kurum: Önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz
Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak projenin müjdesini verdi. Kurum yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz." dedi.
|28 Nisan 2020 09:32
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 64 bin konut kurasıyla ilgili şunları söyledi:
Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz
için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini
de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz
Koronavirüs nedeniyle durdurulan "100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesine ilişkinde açıklamalarda bulunan Kurum, şöyle devam etti:
'100 Bin Yeni Sosyal Konut' projemizin kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerimizin kuraları çekilecek
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