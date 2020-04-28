Ölüm provası gerçek oldu!
|28 Nisan 2020 09:39
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinin Kapılı Mahallesi'nde meydana gelen kazada patpat diye tabir edilen tarım aracı ile bahçede çift sürerken bir anda dengesini kaybeden 17 yaşındaki Beytullah Anık ağır yaralandı.
Anık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
PROVA GERÇEK OLDU
Beytullah Anık ve arkadaşlarının geçen yıl okulda cenaze namazı dersi işlediği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Beytullah Anık'ın tabutun içerisinde arkadaşları tarafından cenazesinin kılındığı görülüyor.
İmamlık yapan bir arkadaşı uygulanan ders gereği Beytullah Anık için kılınan cenaze namazında helallik istiyor. Görüntülerin son bölümünde ise cenaze, cenaze aracına taşınıyor.
Geçen yıl provasını yaptığı cenazesi bu yıl gerçek olan Anık'ın hayatını kaybettiğini duyan arkadaşları büyük üzüntü yaşadı
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