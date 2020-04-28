1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ölüm provası gerçek oldu!

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında yaşamını yitiren 17 yaşındaki gencin cenaze provası görüntüsü ortaya çıktı. Cenaze provasında genç adam, ölü rolünü oynuyor.
 28 Nisan 2020 09:39
Yazdır
Ölüm provası gerçek oldu!

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinin Kapılı Mahallesi'nde meydana gelen kazada patpat diye tabir edilen tarım aracı ile bahçede çift sürerken bir anda dengesini kaybeden 17 yaşındaki Beytullah Anık ağır yaralandı.

Anık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PROVA GERÇEK OLDU

Beytullah Anık ve arkadaşlarının geçen yıl okulda cenaze namazı dersi işlediği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Beytullah Anık'ın tabutun içerisinde arkadaşları tarafından cenazesinin kılındığı görülüyor.

İmamlık yapan bir arkadaşı uygulanan ders gereği Beytullah Anık için kılınan cenaze namazında helallik istiyor. Görüntülerin son bölümünde ise cenaze, cenaze aracına taşınıyor.

Geçen yıl provasını yaptığı cenazesi bu yıl gerçek olan Anık'ın hayatını kaybettiğini duyan arkadaşları büyük üzüntü yaşadı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronadan ölmeden önce dünyaya böyle seslenmişti
28 Nisan 2020 10:17		 Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!
28 Nisan 2020 10:13
Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter tedavi sürecini anlattı
28 Nisan 2020 09:53		 Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
28 Nisan 2020 09:53
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
28 Nisan 2020 09:40		 Yeni hayata yeni kurallar geliyor
28 Nisan 2020 07:17
Bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek - Haritalı
28 Nisan 2020 06:30		 İnsanların, Nisan ayında yapmaktan en çok korktuğu 5 şey
28 Nisan 2020 01:37
Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?
28 Nisan 2020 00:50		 Prof. Özlü: Yangın henüz sönmedi, kontrol altına aldık
28 Nisan 2020 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:39 - Röntgencinin 4.5 yıl hapsi istendi10:37 - Diyanet İmamı Pensilvanya'ya gidip Gülen'e namaz kıldırmış10:34 - Nur Yerlitaş'ın ölümüne dair detaylar belli oldu10:23 - Borsa, güne yükselişle başladı10:20 - Komşu ziyaretinde kaptığı koronavirüsü yenip, taburcu oldu10:19 - Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı10:17 - Koronadan ölmeden önce dünyaya böyle seslenmişti10:13 - Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!10:01 - Ulaştırma Bakanı'ndan 'Orta Asya'dan gelen şoförler hakkında açıklama10:00 - İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
09:59 - ABD'ye yardım malzemesi götüren uçak Ankara'dan havalandı09:56 - Uygulamadan kaçan genci kazara vuran polis açığa alındı09:53 - Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı09:53 - Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter tedavi sürecini anlattı09:43 - Güne başlarken döviz fiyatları09:40 - İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu09:39 - Ölüm provası gerçek oldu!09:32 - Bakan Kurum: Önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İlaç alabilmek için evlerini satıyorlar
Yeni hayata yeni kurallar geliyor
Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı
Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme
Bugüne kadar, kurumlar tarafından alınan Covid-19 kararları (48 sayfalık arşiv)
Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşk101 1
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 4
ateist 2
sokak hayvanlarının aç kalması 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
prof.dr.alpay azap 1
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
çekirge istilası 1
corona virüs vaka sayısı 1
sosyal mesafe 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam