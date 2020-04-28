1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 28 Nisan 2020 09:43
Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,99506,9960
Avro7,56307,5640
Sterlin8,65708,7000
ANKARA
ABD Doları6,96007,0100
Avro7,52507,5850
Sterlin8,59608,7450
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, güne yükselişle başladı
28 Nisan 2020 10:23		 Altın yükselişini devam ettirecek mi?
27 Nisan 2020 19:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
27 Nisan 2020 18:19		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
27 Nisan 2020 17:56
Dövizde gün sonu fiyatları
27 Nisan 2020 17:29		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
27 Nisan 2020 13:12
Çeyrek altın ne kadar?
27 Nisan 2020 12:43		 Gram altın 386 lira seviyelerinde
27 Nisan 2020 10:45
Borsa, haftaya yükselişle başladı
27 Nisan 2020 10:21		 'İki gelişme olursa dolar düşecektir'
26 Nisan 2020 02:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:39 - Röntgencinin 4.5 yıl hapsi istendi10:37 - Diyanet İmamı Pensilvanya'ya gidip Gülen'e namaz kıldırmış10:34 - Nur Yerlitaş'ın ölümüne dair detaylar belli oldu10:23 - Borsa, güne yükselişle başladı10:20 - Komşu ziyaretinde kaptığı koronavirüsü yenip, taburcu oldu10:19 - Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı10:17 - Koronadan ölmeden önce dünyaya böyle seslenmişti10:13 - Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!10:01 - Ulaştırma Bakanı'ndan 'Orta Asya'dan gelen şoförler hakkında açıklama10:00 - İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
09:59 - ABD'ye yardım malzemesi götüren uçak Ankara'dan havalandı09:56 - Uygulamadan kaçan genci kazara vuran polis açığa alındı09:53 - Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı09:53 - Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter tedavi sürecini anlattı09:43 - Güne başlarken döviz fiyatları09:40 - İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu09:39 - Ölüm provası gerçek oldu!09:32 - Bakan Kurum: Önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İlaç alabilmek için evlerini satıyorlar
Yeni hayata yeni kurallar geliyor
Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı
Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme
Bugüne kadar, kurumlar tarafından alınan Covid-19 kararları (48 sayfalık arşiv)
Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sense 8 2
27.04.2020 insanlarin hunharca sokağa çıkması 3
Mayis sonunda normale dönmemiz 1
Alef 4
çekirge istilası 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
nur yerlitaş 2
geceye bir şiir bırak 3
sokak hayvanlarının aç kalması 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam