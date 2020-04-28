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Ulaştırma Bakanı'ndan 'Orta Asya'dan gelen şoförler hakkında açıklama

Bakan Karaismailoğlu: Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek.
 28 Nisan 2020 10:01
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Ulaştırma Bakanı'ndan 'Orta Asya'dan gelen şoförler hakkında açıklama

Bakan Karaismailoğlu: Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek.

Bakan Karaismailoğlu: "Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren araçlar ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistemi ile takip edilecek."

Anadolu Ajansı
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