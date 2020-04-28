Koronadan ölmeden önce dünyaya böyle seslenmişti
|28 Nisan 2020 10:17
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Çerkezköy'de uzun yıllar esnaflık yapan Engin Dağ, yaklaşık 1 ay önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Birkaç gün önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve vatandaşlara bu salgına karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Dağ, yakalandığı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.
Engin Dağ, hastane odasından video çekerek "evde kalın" çağrısı yapmıştı. İlçede uzun yıllar esnaflık yapan Dağ, "Günaydın değerli dostlar. Ben koronavirüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen lanet bir şey. Bu işin şakası yok. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Allah düşmanıma vermesin. Gerçekten çok kötü bir şey. Ben kendimi o kadar kollamama rağmen buna yakalandım. Lütfen dikkat edin, çok kötü bir şey. Allah'ın izniyle atlatacağım. Dualarınızı bekliyorum" diyerek vatandaşa evde kalın çağrısı yapmıştı.
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