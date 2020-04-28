Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
|28 Nisan 2020 10:19
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Olay, saat 20.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi Karakaya Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Yusuf B. (37), henüz belirlenemeyen nedenle komşusu Osman Ö. ile tartışmaya başladı. Aile fertlerinin de katıldığı tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında Yusuf B. ile babası Servet B.'nin tüfek ve tabancayla açtığı ateş sonucu, kavgayı ayırmaya çalışan Osman Ö.'nün yakını Ali Nafi Ekici (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Osman Ö., Kadir Ö., Çiçek Ö., Ramazan Ö. ve Berat Ö. ise vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı. Ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
kavganın ardından Yusuf B., babası Servet B. ile ailesini de yanına alıp 35 DTU 02 plakalı otomobille yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Konya kent merkezine kaçtı. Kent merkezi girişinde polisin önlem aldığını gören Yusuf B. bu kez tali yollara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Yusuf B., yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesinde polis tarafından durdurulup yakalandı. Şüpheliler Yusuf B. ve babası Servet B. gözaltına alındı. Yanlarındaki 2'si çocuk 3 kadın ile 2 erkek ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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