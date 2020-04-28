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Nur Yerlitaş'ın ölümüne dair detaylar belli oldu

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün hayatını Nişantaşı'ndaki evinde kaybetti. Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesine dair ayrıntılar netleşirken vasiyeti de ortaya çıktı.
 28 Nisan 2020 10:34
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Nur Yerlitaş'ın ölümüne dair detaylar belli oldu

Ünlülerin modacısıyken bir anda televizyon ekranlarında yayımlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü modacı, geçtiğimiz yıl beyin kanseri sebebiyle beyin ameliyatı oldu fakat hastalık yeniden nüksetti. Nur Yerlitaş'ın ölümünden iki gün önce ise yataktan düşerek ayağını kırdığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ünlü magazin muhabiri Burhan Akdağ, Nur Yerlitaş'ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine evde devam edildiğini ve ünlü modacının hayatını evde kaybettiğini söyledi.

Vasiyeti ortaya çıktı: Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Yerlitaş'ın ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı.

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti, annesinin mezarının yanına gömülmek olduğu öğrenildi.

Cenaze töreni: Yerlitaş, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek.

Nur Yerlitaş'ın 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek

Son paylaşımı duygulandırdı: Öte yandan Nur Yerlitaş, geçtiğimiz gün Instagram hesabından fotoğrafını paylaşmıştı. Yerlitaş, paylaşımının altına, "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim.Bende kal" notunu yazdı.

Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
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