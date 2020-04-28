Röntgencinin 4.5 yıl hapsi istendi

İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde Firdevs D., (27) masanın altından baktığında karşısında oturanın cep telefonu ile bacaklarını çektiğini fark etti. Genç kadın Cemal B.'nin (52) oturduğu masaya giderek ne yaptığını sorduğunda telaşa kapılan Cemal B., bir anda telefonundan bir şeyler silmeye başladı. Bu sırada arbedeyi gören güvenlik görevlileri olay yerine gelerek Cemal B.'yi video kayıtlarını silmeye çalışırken yakaladı.

Firdevs D., kendisine ait videoları çeken Cemal B.'den şikayetçi oldu. Karakolda ifadesi alınan Cemal B., Firdevs D.'nin bacak bacak üstüne attığını gördüğünü ve bir anda video kaydı almak istediğini bunu neden yaptığını bilmediğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Cemal B.'nin "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçu kapsamında 4.5 yıla kadar hapsi istendi.

ATAKAN IRMAK