Metro istasyonunda bayılarak raylara düştü
Bursa'da 21 yaşındaki bir genç, metro istasyonunda bayılarak raylara düştü. Gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu
|28 Nisan 2020 10:41
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Bursa'da, metro istasyonunda yürürken bayılıp, rayların üzerine düşen Yusuf Kart (21), vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı metro istasyonunda dün öğle saatlerine meydana geldi.
Evine gitmek için metro istasyonuna gelen Yusuf Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti.
Bayılarak raylara düşen gencin yardımına çevredekiler koştu. Tren gelmeden yukarı çıkarılan genç çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kart'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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