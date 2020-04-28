1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çocuğumun boyu uzamıyor diye hastaneye gelmeyelim'

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bu dönemde, 'benim çocuğumun boyu uzamıyor' diye hastaneye gelmeyelim. 'Çocuğumun karın ağrısı oldu, çocuğum ateşi veya başka bir sıkıntısı var' şeklinde bir durumunuz varsa mutlaka hastaneye gidilmesi gerekir. Hastaneye mümkünse telefonla görüşerek gitmek daha uygun. dedi
 28 Nisan 2020 11:10
Yazdır
'Çocuğumun boyu uzamıyor diye hastaneye gelmeyelim'

Prof. Dr. Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan virüs endişesinin hastane başvurularına da yansıdığını söyledi.

Hastanelerin koronavirüs nedeniyle gerekli önlemleri aldığını belirten Kara, "Bir şekilde acil olarak hastaneye gitmeniz gerekiyorsa lütfen hastaneye gitmekten çekinmeyin. Kovid olduğu düşünülen hastalar, hastanenin içinde ayrı alanlara alınıyor. Acil olarak gelmesi gerekecek hastayla bir araya gelinmemesi sağlanıyor." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Kara, hastanelerde sosyal mesafe, izolasyon ve enfeksiyon kontrol önlemlerine çok dikkat edildiğini vurgulayarak, "Enfeksiyon kontrol önlemleri çerçevesinde onların hepsine sıkı uyuluyor. Bu bakımdan böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Lütfen, hastanelere gelmesi gerekenler en ufak bir tedirginlik yaşamasınlar." diye konuştu.

- "Çocuğumun boyu uzamıyor diye hastaneye gelmeyelim"

Çocuk Hastalıkları ve Enfeksiyonu Uzmanı olan Prof. Dr. Kara, hangi durumlarda hastaneye başvurulması gerektiği konusunda ise ailelere şu bilgileri aktardı:

"Bu dönemde, 'benim çocuğumun boyu uzamıyor' diye hastaneye gelmeyelim. 'Çocuğumun karın ağrısı oldu, çocuğum ateşi veya başka bir sıkıntısı var' şeklinde bir durumunuz varsa mutlaka hastaneye gidilmesi gerekir. Hastaneye mümkünse telefonla görüşerek gitmek daha uygun. Mümkün olduğunca en az sayıda yanınızda bir refakatçinizle beraber maske takarak hastaneye gidilmesi en uygun olanıdır. Hastanelerde karşılama alanları oluşturuldu. Burada Kovid bulguları olan hastalar ayrılıyor. Geliş sebebinizi söyleyip ona göre değerlendirilmesi ile ilgili kovid bulguları olan kişilerden ayrı alanlarda değerlendirilirsiniz. "
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, plazma bağışçısı oldu
28 Nisan 2020 12:31		 İKM'ler izolasyon sürecinde kaldıkları okulun tadilatını yaptılar
28 Nisan 2020 11:49
Mehmet Ceyhan uyardı... En az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
28 Nisan 2020 11:33		 İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken'in yakınları devlete minnettar
28 Nisan 2020 11:20
Kovid-19 tedbirleri herkesi kendi 'kuaförü' yaptı
28 Nisan 2020 11:18		 İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
28 Nisan 2020 11:00
Koronadan ölmeden önce dünyaya böyle seslenmişti
28 Nisan 2020 10:17		 Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!
28 Nisan 2020 10:13
Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter tedavi sürecini anlattı
28 Nisan 2020 09:53		 Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
28 Nisan 2020 09:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:37 - İlk plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastası iyileşti12:36 - Doğalgaz borusunda patlama: Alevler metrelerce yükseldi12:31 - Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, plazma bağışçısı oldu12:29 - Denizli'deki Türk Telekom binasında yangın çıktı12:22 - Koronavirüs tedbirleri sürecinde kadın cinayetleri azaldı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - Çorum'da 75 yaşındaki kadın tarla, bağ, bahçe ve evini TSK'ye bağışladı11:58 - Kadir Şeker'in tutuklu olarak yargılanmasının devamına karar verildi11:53 - 'EBA'yı kullanan öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı'11:49 - İKM'ler izolasyon sürecinde kaldıkları okulun tadilatını yaptılar
11:33 - Mehmet Ceyhan uyardı... En az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir11:30 - Üniversitelerin norm kadro yönetmeliğinde neler değişti?11:20 - İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken'in yakınları devlete minnettar11:20 - Diyarbakır Barosu hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma11:19 - MSB: 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir11:18 - Bakan Zehra Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması11:18 - Kovid-19 tedbirleri herkesi kendi 'kuaförü' yaptı11:17 - Sanayi şirketleri yeniden üretim için düğmeye basıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis açığa alındı
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İlaç alabilmek için evlerini satıyorlar
İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
Yeni hayata yeni kurallar geliyor
Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı
Mehmet Ceyhan uyardı... En az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
26.04.2020 trabzon'da doktora şiddet uygulanması 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
Hz.Muhammed 1
nur yerlitaş 2
4 gün sokağa çıkma yasağı 2
anlamazdan gelmek 2
en güzel çay 2
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 2
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 4
SON İLANLAR
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam