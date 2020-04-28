Üniversitelerin norm kadro yönetmeliğinde neler değişti?
|28 Nisan 2020 11:30
|Yazdır
Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" 2 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yaklaşık bir buçuk yıl bir süredir uygulanan norm kadro yönetmeliğinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bugün bir takım düzenlemeler yapmıştır.
Özetle baktığımızda; mezkür yönetmelikte Senato tarafından yapılması planlanan bütün dağılımlar ve planlamalar Üniversite Yönetim Kurulu yetkisine alınmıştır. Örneğin, ilgili üniversite tarafından bir sonraki yıl ilan edilmesi planlanan kadrolara ilişkin hazırlık, Senatonun yetkisinden alınarak Üniversite Yönetim Kurulu uhdesine alınmıştır.
Diğer taraftan, araştırma görevlisi kadrolarının üniversite içerisindeki dağılımına dair yetki de Üniversite Senatosundan Üniversite Yönetim Kuruluna devredilmiştir. Bununla birlikte, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile tahsis edilen yıllık atama sayılarının üniversite içerisindeki dağılımı da yine Senatodan alınarak Üniversite Yönetim Kuruluna verilmiştir.
Göze çarpan bir diğer önemli düzenleme ise, asgari kadro ve asgari kadro sayısını aşan kadroların kullanımında yani ilan edilmesinde olmuştur. Buna göre, asgari kadrolar ile norm dışı kadrolar doğrudan Rektör tarafından gerçekleştirilebilecektir. Burada, ilgili birim yönetim kurulunun kararı devre dışı bırakılmıştır.
İkinci olarak, asgari kadro sayısını aşan ancak norm kadro sayısı içindeki kadroların kullanımında ise ilgili bölüm başkanlığının talebi yönetmelikten çıkartılmıştır. Bu kadrolar ilgili yönetim kurulunun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu kararıyla ilan edilebilecektir.
Düzenlemelerin neleri değiştirdiğini aşağıdaki karşılaştırma cetvelinden bulabilirsiniz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ceza kesilen modifiye araç sürücüsü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
28 Nisan 2020 10:54
|Metro istasyonunda bayılarak raylara düştü
28 Nisan 2020 10:41
|Ulaştırma Bakanı'ndan 'Orta Asya'dan gelen şoförler hakkında açıklama
28 Nisan 2020 10:01
|Köye destekle dön, tarlayı teşvikle ek
28 Nisan 2020 08:29
|Rusya'da rahatsızlanan Türk vatandaşı ambulans uçakla getirildi
28 Nisan 2020 03:28
|İletişim Başkanı: Bayram sonuna kadar kısıtlama devam edecek
28 Nisan 2020 03:26
|Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
28 Nisan 2020 00:16
|Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme
28 Nisan 2020 00:14
|Ankara'da 517 bin vatandaşa kolonya ve maske ulaştırıldı
27 Nisan 2020 23:26
|Vali Sezer, MKEK Yönetim Kurulu üyeliğine atandı
27 Nisan 2020 23:03