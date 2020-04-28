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Kovid-19 tedbirleri herkesi kendi 'kuaförü' yaptı

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı İmer Özer: Son dönemde makyaj malzemeleri, saç boyası, tıraş makinesi gibi kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin tüketimlerinde artışlar gerçekleştiğini gördük. Berber ve kuaförlerin kapalı olması nedeniyle herkes kendi berberi, kuaförü oldu
 28 Nisan 2020 11:18
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Kovid-19 tedbirleri herkesi kendi 'kuaförü' yaptı

- Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlerin kapatılması nedeniyle makyaj malzemeleri, saç boyası, tıraş makinesi gibi kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin tüketimlerinde artış yaşandığını belirterek, "Herkes kendi berberi, kuaförü oldu." dedi.

Özer, AA muhabirine, Kovid-19'un tüketici alışkanlıklarına etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alışveriş eğilimlerinin hafta bazında değişkenlik gösterdiğine işaret eden Özer, tüketicilerin salgın süresince dezenfekte özelliği yüksek temizlik, kişisel bakım ve temel gıda ürünlerini stokladıklarını söyledi.

Özer, bu dönemde çamaşır suyu, kolonya ve bakliyat ürünlerinin stokta başı çektiği bilgisini vererek, üreticilerin ve marketlerin cansiparane mücadelesiyle dönemsel istisnalar dışında rafların dolu olduğunu ve tüketicinin aradığı ürünü bulmakta zorlanmadığını bildirdi.

- Ekmek mayası ve pasta malzemesi satışlarında artış

Yetkililerden, "Evde kalın" çağrılarıyla ülke nüfusunun yüzde 80'inin dışarı çıkmadığına yönelik açıklamalar yapıldığını anımsatan Özen, çalışan kesime bakıldığında da salgının açıklandığı günden bugüne yüzde 38'lik bir kesimin evden çalışmaya başladığını dile getirdi.

Özer, kafeler ve restoranların kapanmasıyla doğal olarak ev dışı tüketimin hanelere kaydığına dikkati çekerek, "Evlerde artık daha çok zaman geçiriliyor ve daha fazla tüketim yapılıyor. Ekmek mayası, pasta malzemeleri gibi ürünlerin normalin üstünde satın alındığını gözlemledik." diye konuştu.

Bunun sonucu alışverişin nispeten normale döndüğünü vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Üçüncü dönemde ise makyaj malzemeleri, saç boyası, tıraş makinesi gibi kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin tüketimlerinde artışlar gerçekleştiğini gördük. Berber ve kuaförlerin kapalı olması nedeniyle herkes kendi berberi, kuaförü oldu diyebiliriz."

- "Kovid-19 stokları ramazan yoğunluğunu önledi"

Özer, her yıl yaşanan ramazan öncesi alışveriş yoğunluğunun genelde temel tüketim ürünleri özelinde olduğuna işaret ederek, salgın tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte yapılan stoklardan dolayı ramazana özel alışveriş yoğunluğu yaşanmadığını söyledi.

Bu yılki ramazan alışverişinde öne çıkan ürünleri de değerlendiren Özer, "Bakliyat, süt ve süt ürünleri, kahvaltılık ürünler ve temizlik ürünleri yine alışverişte başı çekmiş durumda. Bunlara ek olarak atıştırmalık kategorisinde de ramazan döneminde bir yükseliş olduğunu görmekteyiz." dedi.

Özer, ayrıca ramazan aylarında restoran iftarının Türkiye'de ayrı bir yeri olduğunu belirterek, evlerde, çekirdek aileyle yapılacak iftarların, yine ev dışı tüketim alanında ciddi bir kayıp yaşatacağını bildirdi.

Euromonitor International'ın yaptığı "Stokdışı Ürün Oranı Araştırması"ndaki Türkiye'ye ilişkin verilere dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Veriler, gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüzde 15'ler seviyesinde bulunan stok dışı ürün oranının (tüketicinin ulaşamadığı ürünler), Türkiye'de yüzde 1,5 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Rafların boş kalmaması, evlerin yeterince temizlendiğini ve sofraların boş kalmadığını gösterir. Bu da tüketicinin moralini yüksek tutar."

Anadolu Ajansı
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