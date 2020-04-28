Diyarbakır Barosu hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
|28 Nisan 2020 11:20
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Başsavcılık, baronun dün "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Nefret Söylemi Hakkındaki Basın Açıklaması" başlığıyla açıklaması nedeniyle baro yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/3 maddesi kapsamında, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlattı.
TCK'nin 216'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü bulunuyor.
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