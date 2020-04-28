1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır Barosu hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
 28 Nisan 2020 11:20
Yazdır
Diyarbakır Barosu hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma

Başsavcılık, baronun dün "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Nefret Söylemi Hakkındaki Basın Açıklaması" başlığıyla açıklaması nedeniyle baro yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/3 maddesi kapsamında, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlattı.

TCK'nin 216'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Sahte limon' haberi şüphelileri serbest bırakıldı
27 Nisan 2020 21:46		 Diyanetten, Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusu
27 Nisan 2020 17:11
Doktoru oksijen tüpüyle kovalayan 2 kişi gözaltına alındı
27 Nisan 2020 15:49		 Başsavcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı
27 Nisan 2020 13:43
Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesinde 8 kişiye dava
24 Nisan 2020 18:33		 Kaftancıoğlu hakkında 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması
23 Nisan 2020 17:17
Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında yeni gelişme
22 Nisan 2020 22:12		 Belediye Başkanına silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a yükseldi
22 Nisan 2020 17:20
Yasağı delip, 'drift' yapan sürücü hakkında yakalama kararı
20 Nisan 2020 22:36		 Başsavcılıktan, silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı'a dair açıklama
20 Nisan 2020 17:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:37 - İlk plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastası iyileşti12:36 - Doğalgaz borusunda patlama: Alevler metrelerce yükseldi12:31 - Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, plazma bağışçısı oldu12:29 - Denizli'deki Türk Telekom binasında yangın çıktı12:22 - Koronavirüs tedbirleri sürecinde kadın cinayetleri azaldı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - Çorum'da 75 yaşındaki kadın tarla, bağ, bahçe ve evini TSK'ye bağışladı11:58 - Kadir Şeker'in tutuklu olarak yargılanmasının devamına karar verildi11:53 - 'EBA'yı kullanan öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı'11:49 - İKM'ler izolasyon sürecinde kaldıkları okulun tadilatını yaptılar
11:33 - Mehmet Ceyhan uyardı... En az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir11:30 - Üniversitelerin norm kadro yönetmeliğinde neler değişti?11:20 - İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken'in yakınları devlete minnettar11:20 - Diyarbakır Barosu hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma11:19 - MSB: 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir11:18 - Bakan Zehra Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması11:18 - Kovid-19 tedbirleri herkesi kendi 'kuaförü' yaptı11:17 - Sanayi şirketleri yeniden üretim için düğmeye basıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis açığa alındı
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İlaç alabilmek için evlerini satıyorlar
İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
Yeni hayata yeni kurallar geliyor
Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı
Mehmet Ceyhan uyardı... En az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
26.04.2020 kim kardashian'ın paylaşımları 1
corona virüs vaka sayısı 1
çaykur'un üç senede 1.5 milyar tl zarar etmesi 2
can sıkıntısı 1
Sense 8 2
Sözlüğe kaçmak 3
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 4
Della 7
eski efsane reklamlar 3
şu an çalan şarkı 5
SON İLANLAR
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam