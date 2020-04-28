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İKM'ler izolasyon sürecinde kaldıkları okulun tadilatını yaptılar

Muğla'da 90 infaz koruma memuru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaldıkları yurdun öğrencilerinin eğitim gördüğü okulun tadilatı ve bahçe düzenlemesi için ter döküyor
 28 Nisan 2020 11:49
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İKM'ler izolasyon sürecinde kaldıkları okulun tadilatını yaptılar

- Muğla'da 90 infaz koruma memuru, "Devletimize bizim de bir katkımız olsun" diyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaldıkları yurdun öğrencilerinin eğitim gördüğü okulun tadilatı için kolları sıvadı.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından infaz koruma memurları, yurt genelinde olduğu gibi Fethiye'de de izolasyon süreci yaşıyor.

Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan 90 infaz koruma memuru, 16 Nisan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında izolasyon amacıyla Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu yurduna yerleştirildi.

Bu süreçte, infaz koruma memurları, okulda gördükleri bazı eksiklikleri gidermeye karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle sınıfları boyayan, binalarda tadilat yapan infaz koruma memurları, çiçek diktikleri okulun bahçesini de düzenliyor.

Gönüllülük esasına göre dönüşümlü çalışan infaz koruma memurları, sosyal mesafe kuralına da uyuyor.

- "Devletimize bizim de bir katkımız olsun"

Sınıfları boyayan 25 yıllık infaz koruma memuru Orhan Deveci, AA muhabirine, boş durmayı sevmedikleri için öğrencilere bir katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Eksiklikleri tespit ederek, ilgililerle görüştüklerini aktaran Deveci, "Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Devletimize bizim de bir katkımız olsun, öğrencilerimiz okula döndüğünde tertemiz sınıflarda eğitim görsün istedik. İnşallah öğrenciler okullarına bizler de kısa zamanda ailelerimize kavuşuruz." dedi.

İnfaz koruma memurlarından Volkan Özbakar da cezaevinde kalan hükümlülerin sağlığını korumak adına izolasyon sürecinin yaşandığını kaydetti.

- "Türk milletti olarak boş durmak bizim doğamızda yok"

Sürecin ardından belirli süre eve gitmeden çalışacaklarını, daha sonra ailelerine kavuşacaklarını vurgulayan Özbakar, "Türk milleti olarak boş durmak bizim doğamızda yok. Burada okulun küçük de olsa eksikliklerini tamamlıyoruz. İlk günden bu yana 'Nereye ne yapsak?' diye düşünüyoruz. Elimizden geldiğince tadilat yapıyoruz. Burada okuyan öğrencilere temiz bir yer bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

İnfaz koruma memurlarından Muhammet Emin Akın da gönüllü çalışanların el becerisi olduğu alanlarda hizmet verdiğini, kendisinin de inşaat işinden anladığını, binadan düşen mermerleri yerine yerleştirdiğini belirten Akın, şu bilgileri verdi:

"Eksiklerin çoğunun malzemesini okul idaresi karşıladı. Biz de kendi aramızda ufak da olsa para toplayıp malzeme aldık. Gelecek nesilleri rahat ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte devletimiz bize bir yuva açtı ve bizi korumaya aldı. Biz de elimizden geldiğince faydalı olmak adına öğrencilere daha temiz bir okul bırakmak için mücadele ediyoruz."

- "Benim okulum, benim milletim, benim devletim. Ne yaparsak kar.' dediler"

Okul Müdür Yardımcısı Günay Honamlı, infaz koruma memurlarının geldikleri günden bu yana kendilerinden iş istediğini ve memurların örnek bir davranış sergilediğini kaydetti.

Honamlı, "Çok güzel iş çıkardılar. 'Ne iş olsa yaparız' dediler. Bahçeyi düzenlediler. Kırık mermerleri yapıştırdılar ve sınıfları boyadılar. 'Benim okulum, benim milletim, benim devletim. Ne yaparsak kar.' dediler. Bu salgın gününde yurtta yatmayıp çalıştılar. Birçok eksikliğimiz giderildi." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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