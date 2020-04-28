Kadir Şeker'in tutuklu olarak yargılanmasının devamına karar verildi
Kadir Şeker'in tutuklu olarak yargılanmasının devamına karar verildi
|28 Nisan 2020 11:58
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Kadir Şeker'in tutuklu olarak yargılanmasının devamına karar verildi.
Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!
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