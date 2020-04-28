MSB: 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir
MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir
|28 Nisan 2020 11:19
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Zehra Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması
28 Nisan 2020 11:18
|ABD'ye yardım malzemesi götüren uçak Ankara'dan havalandı
28 Nisan 2020 09:59
|Türkiye, ABD'ye 500 bin cerrahi maske gönderiyor
28 Nisan 2020 00:47
|Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Erbaş'a destek
28 Nisan 2020 00:08
|28 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Nisan 2020 00:01
|Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya sona erdi
27 Nisan 2020 23:43
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Ankara Barosu'na tepki
27 Nisan 2020 23:31
|Erdoğan'dan, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesi paylaşımı
27 Nisan 2020 22:57
|TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
27 Nisan 2020 22:18
|Erdoğan'dan İBB'ye: Aleviliği din olarak takdim edenleri kınıyorum
27 Nisan 2020 21:16