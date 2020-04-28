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Çorum'da 75 yaşındaki kadın tarla, bağ, bahçe ve evini TSK'ye bağışladı

Çorum'da yaşayan 75 yaşındaki kadın, Malatya'daki tarla, bağ, bahçe ve evden oluşan 12 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.
 28 Nisan 2020 12:18
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Çorum'da 75 yaşındaki kadın tarla, bağ, bahçe ve evini TSK'ye bağışladı

Çorum'da yaşayan 75 yaşındaki kadın, Malatya'daki tarla, bağ, bahçe ve evden oluşan 12 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Hacıpaşa köyünde ikamet eden Zeynep Eken, Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Koru köyündeki taşınmazlarını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na devretmeye karar verdi.

Çorum Vaililiğince oluşturulan Türk Silahlı Kuvvetleri Fahri Tanıtım Kurulu, Eken'in talebini inceledikten sonra söz konusu bağışı uygun buldu.

Hacıpaşa köyüne giden yetkililer, Eken'in Malatya'daki köyde bulunan tarla, bağ, bahçe ve evinden oluşan 12 taşınmazının devriyle ilgili belgeleri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğüne gönderdi.

Eken'e teşekkür edilen açıklamada, "Ülkemizin içinden geçmiş olduğu bu sıkıntılı süreçte göstermiş olduğu büyük fedakarlık ve yardımseverlikten ötürü Zeynep Eken'e teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluk dileriz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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