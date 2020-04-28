Koronavirüs tedbirleri sürecinde kadın cinayetleri azaldı
|28 Nisan 2020 12:22
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İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın cinayetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik bir azalma meydana geldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda alınan tedbirler sayesinde bu yıl kadın cinayetlerinde düşüş görülmeye başlandığı belirtildi.
Cinayetlerin azalmasında, alınan ciddi tedbirlerin yanı sıra Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan kolluk personeline "aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" konusunda eğitim verilmesi ve polis sorumluluk bölgesinde, il düzeyinde kuruluşu bulunan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği"nin ilçe düzeyine yaygınlaştırılmasının da etkili olduğu vurgulandı.
Ülke genelinde büro amirliği sayısının 81'den 1.005'e çıkartılarak yaklaşık 5 bin personel ile daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kovid-19 pandemisi nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın cinayetlerinde de önemli azalış meydana geldi. 11 Mart-27 Nisan 2019 tarihleri arasında 44 kadın, 11 Mart-27 Nisan 2020 tarihleri arasında ise 24 kadın hayatını kaybetti. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 45'lik azalış meydana geldi."
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