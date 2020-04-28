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Doğalgaz borusunda patlama: Alevler metrelerce yükseldi

Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama nedeniyle çıkan yangında iki kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iki binada büyük çapta hasar oluştu
 28 Nisan 2020 12:36
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Doğalgaz borusunda patlama: Alevler metrelerce yükseldi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde saat 11.07'de İSKİ'nin kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı.

Alevler metrelerce yükseldi. Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.
DHA
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