Doğalgaz borusunda patlama: Alevler metrelerce yükseldi
|28 Nisan 2020 12:36
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde saat 11.07'de İSKİ'nin kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı.
Alevler metrelerce yükseldi. Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.
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