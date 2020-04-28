Yalova Valiliği, tepkiler üzerine idari izin yazısını düzeltti

Yalova Valiliği dün yayımladığı yazıda "Duyulan lüzum üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin tam zamanlı olarak göreve gelmeleri gerekmektedir. Ramazan ayı münasebetiyle bayan personel ile hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel saat 16:00'dan sonra idari izinli sayılabilecektir" denilmişti.

Ancak gelen tepkiler üzerine dünkü yazıda değişikliğe gidildi.

Yeni yazıda "Bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar ve kronik hastalardan durumunu raporlayanlar ile hamile ve engelli personel muaf tutulacaktır." denildi.

İşte yeni yazı:

"İlgi sayılı yazımız ile corona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında asgari düzeyde personel ile dönüşümlü çalışma sistemine geçildiği, ancak duyulan lüzum üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin tam zamanlı olarak göreve gelmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar ve kronik hastalardan durumunu raporlayanlar ile hamile ve engelli personel muaf tutulacaktır. Bununla birlikte Ramazan ayı münasebetiyle bayan personel saat 16.00'dan sonra idari izinli sayılabilecektir."