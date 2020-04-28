Sokağa çıkma yasağında 'uzun eşek' oyunu pahalıya patladı
Ankara'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek parkta uzun eşek oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi.
|28 Nisan 2020 12:59
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mamak ilçesinde, geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde parkta oyun oynayanların görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.
"Uzun eşek" olarak adlandırılan oyunu oynayan 10 kişiye toplamda 31 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
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