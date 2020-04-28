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Meteorolojiden 2 bölge için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor
 28 Nisan 2020 13:06
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Meteorolojiden 2 bölge için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, yarın ülkenin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Ardahan ve Şırnak hariç Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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