Meteorolojiden 2 bölge için sağanak uyarısı
Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor
|28 Nisan 2020 13:06
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Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, yarın ülkenin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Ardahan ve Şırnak hariç Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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