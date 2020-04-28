Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|28 Nisan 2020 13:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 101.555,35 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 287,99 puan artarak 101.555,35 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,09 ile orman, kağıt, basım oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.
Merkez bankaları ve hükümetlerin Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirdikleri destek adımlarının devam ettiğine dikkati çeken analistler, ekonomik aktivitenin normalleşmesine yönelik gelişmelerin de pay piyasalarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.
Analistler, bugün yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103,400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.Çeyrek altın ne kadar?
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