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Ev partisine polis baskını: 10 kişi gözaltında
Bağcılar'da bir evde parti düzenleyerek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal eden 10 kişi gözaltına alındı.
|28 Nisan 2020 13:35
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Bağcılar'da bir evde parti düzenleyerek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal eden 10 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'ndeki bir evde parti verildiği ve partiye katılan kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde bulunan 2'si kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelilere, Kovid-19'la mücadele tedbirlerini ihlalden toplam 31 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
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