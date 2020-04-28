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Çiftçilerin kredi borçlarına faizsiz erteleme

Bakan Albayrak: Çiftçilerin Mayıs-Haziran'da vadesi gelecek kredi borçlarını faizsiz 6 ay erteliyoruz.
 28 Nisan 2020 14:09
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Çiftçilerin kredi borçlarına faizsiz erteleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerinin faizsiz 6 ay ertelenmesiyle çiftçiye yaklaşık 6 milyar liralık borcunu öteleme imkanı sunduklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18 yıldır çiftçinin hep yanında durduklarını belirterek, "Alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada Kovid-19'la ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin ve tarımsal üreticimizin yine yanındayız." ifadesine yer verdi.

Mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini vurgulayan Bakan Albayrak, "Böylelikle çiftçimize yaklaşık 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.
Memurlar.Net
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