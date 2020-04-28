'120 hükümlü ve tutukluda koronavirüs çıktı'
Bakan Gül: 4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi
|28 Nisan 2020 14:14
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yapıyor.
Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar;
Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 oranında azalttık.
Başvuru, itiraz, temyiz gibi tüm süreler 15 Haziran'a kadar uzatıldı. Bu tarih salgının gidişatına göre öne çekilebilecektir.HSK'da mahkemelerde duruşmaları 15 Haziran'a kadar erteledi.
Bizim için bu dönemin kahramanları infaz ve koruma memurlarıdır. İnfaz ve koruma memurları evlerine gitmeden görev yapıyor.
4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi.
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