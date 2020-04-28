1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'in 23 Nisan Şarkı Yarışması'nın sonuçları belli oldu

Yurt dışında yaşayan vatandaşların 7-18 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik düzenlenen şarkı yarışmasının birincisi Almanya'dan katılan Berlin Türk Çocuk Korosu oldu
 28 Nisan 2020 14:17
Yazdır
MEB'in 23 Nisan Şarkı Yarışması'nın sonuçları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şarkı Yarışması'nın sonuçları belli oldu.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların 7-18 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik düzenlenen şarkı yarışmasında derece alanlar belirlendi.

Yarışmaya Almanya'dan katılan ve Burçak Erden, Büşra Naz Ak, Asya Güneş, Ceylin Nur Dolaş, İrem Nur Dolaş, Azra Gül, Nil Çubuk, Selinay Yaşar, Soner Baş, Zehra Baş, Kerem Terzi, Ecrin Duru Öz, Kayra Karaağaç, Elisa Su Öz, Ebrar Taşkaya,Efe Nuri Öz'ün oluşturduğu Berlin Türk Çocuk Korosu birinci seçildi.

İkinci Azerbaycan'dan Fatmanur Tuana Kılıç, üçüncüsü ise Almanya'dan İrem Eylül Cangür oldu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'EBA'yı kullanan öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı'
28 Nisan 2020 11:53		 Lise öğrencileri için 2. soru destek paketi
27 Nisan 2020 11:53
MEB, şube müdürü rotasyonunu yapacağını açıkladı
26 Nisan 2020 22:39		 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamamızda çok çeşitli içerikler hazırladık'
25 Nisan 2020 13:06
1 milyon tıklama alan EBA kalıcı olacak
25 Nisan 2020 10:20		 Bakan Selçuk: LGS için tedbir paketimiz hazır
25 Nisan 2020 10:18
Meslek liselerindeki dikkat çeken üretim bu kez İngiliz medyasında
25 Nisan 2020 02:00		 Ziya Selçuk, LGS'nin açık havada yada statlarda yapılabileceğini açıkladı
23 Nisan 2020 20:52
Bakan Selçuk: Yazın telafi eğitimi düşünmüyoruz
23 Nisan 2020 18:47		 'Okulların açılması ve telafi eğitimleri yeniden masaya yatırılacak'
23 Nisan 2020 15:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:34 - Belediye başkan yardımcısı alkışlarla yoğun bakımdan çıktı14:28 - Rize'den Trabzon'a otobüsle gitmenin bedeli 250 TL14:24 - Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı14:17 - MEB'in 23 Nisan Şarkı Yarışması'nın sonuçları belli oldu14:14 - '120 hükümlü ve tutukluda koronavirüs çıktı'14:09 - Çiftçilerin kredi borçlarına faizsiz erteleme14:02 - 17 gün solunum cihazına bağlı kalan hasta: Mezara gittim geldim13:58 - Din İşleri Yüksek Kurulundan gayrimeşru ilişki açıklaması13:54 - Eczacı Odası açıkladı... Maske dağıtımında değişiklik13:47 - İstiklal Marşı okurken video çekme rekoru kırıldı
13:35 - Ev partisine polis baskını: 10 kişi gözaltında13:28 - Sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü13:20 - THY'yi örnek aldı, soruşturma açıldı13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yarın yapılacak13:06 - Meteorolojiden 2 bölge için sağanak uyarısı13:02 - Çeyrek altın ne kadar?12:59 - Sokağa çıkma yasağında 'uzun eşek' oyunu pahalıya patladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis açığa alındı
Eczacı Odası açıkladı... Maske dağıtımında değişiklik
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
İlaç alabilmek için evlerini satıyorlar
Mehmet Ceyhan uyardı... En az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
Yeni hayata yeni kurallar geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
Tosun paşa 2
çaykur'un üç senede 1.5 milyar tl zarar etmesi 2
Bayrama kadar hafta sonlarinda uygulanacak yasak 3
Hz.Muhammed 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 2
can sıkıntısı 1
eski efsane reklamlar 4
2020 yazı 4
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam