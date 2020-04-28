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Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 28 Nisan 2020 14:24
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Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Şahitkamil ilçesine bağlı yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı Dülük Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Polis ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını bariyerle kapatarak önlem aldı.

Bu arada, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan 7 evdeki tedbirler de sona erdi.

Karantina süresi biten ev sakinlerinden Ali Murat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte kendilerine iyi bakıldığını ve her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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