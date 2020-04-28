Belediye başkan yardımcısı alkışlarla yoğun bakımdan çıktı
Korona virüs hastalığına yakalanan ve yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda tedavi gören Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkış eşliğinde normal servise çıkarıldı. Gider'in durumunun iyiye gittiği belirtilirken, tedavisine Kırklareli Devlet Hastanesi'nde devam edilecek.
|28 Nisan 2020 14:34
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Korona virüs hastalığına yakalanan ve yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda tedavi gören Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkış eşliğinde normal servise çıkarıldı. Gider'in durumunun iyiye gittiği belirtilirken, tedavisine Kırklareli Devlet Hastanesi'nde devam edilecek.
Kırklareli'nde yaklaşık 2 hafta önce korona virüse yakalanan durumu ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Gider'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinden sağlık personelinin alkışları eşliğinde normal servise çıkarılan Gider'in bu anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Gider'in kendisini alkışlayan sağlık personeline el salladığı görülürken, tedavisine normal serviste devam edileceği öğrenildi.
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