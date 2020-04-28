Beşiktaş Başkanı Çebi, takımdan gönderilecek isimleri açıkladı!
|28 Nisan 2020 15:05
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Sözleşmeleri bitecek olan oyunculardan, maaşı yüksek olanlara kadar net açıklamalar yapan Çebi; Lens, Vida ve Ljajic için "Şartlar eskisi gibi olmayacak.
Maaşlarda indirim yapılmazsa gitmelerini isterim." şeklinde konuştu.
54Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yüksek maaş alan ve kontradı devam eden yabancı futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.
"LENS, LJAJIC VE VIDA İNDİRİM YAPMIYORLARSA GİTMELERİNİ İSTERİM"
"Jeremain Lens 2,3 milyon euro, Adem Ljajic 2,2 milyon euro ve Deomagoj Vida 3 milyon euro kazanıyor.
Durumları ne olacak?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Bunlar benim futbolcularım. İndirim yapmalarını tercih ederim. Ancak bu olmuyorsa gitmelerini tercih ederim.
Onun dışında başka şansım yok. Bu rakamları ödememiz mümkün değil, onlar da bunu biliyor." dedi.
"BELKİ DE BONSERVİS OLMAZ"
Futbolculara indirim için mesaj gönderen Ahmet Nur Çebi, "Futbolda her şey yeniden yazılacak.
Belki de önümüzdeki sezon bonservis bedeli olmayacak, futbolcular ellerinde kağıtlarla takım arayacak.
Futbolcular, kulüplerin kıymetini bilmeli. Zaten kulüpler kapanırsa evlerine ekmek götüremezler.
2 milyon euro, 3 milyon euro geçmişte bile normal değildi. Bundan sonra hiç normal değil."
Kaynak: Haberler.com
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