1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da FETÖ sanığı hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 3 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
 28 Nisan 2020 15:34
Yazdır
Adana'da FETÖ sanığı hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 3 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.S, A.S. ve C.T. ile avukatları katıldı.

Sanık B.S. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık B.S'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, B.S'yi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sızma girişiminde bulunan PKK'lı 11 terörist öldürüldü
28 Nisan 2020 15:37		 Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
28 Nisan 2020 10:43
Diyanet İmamı Pensilvanya'ya gidip Gülen'e namaz kıldırmış
28 Nisan 2020 10:37		 2016'dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi yakalandı
28 Nisan 2020 08:58
Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki hakimiyetini kaybetti
27 Nisan 2020 20:00		 FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulüne' hapis cezası
27 Nisan 2020 17:49
PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 korucu ağır yaralı
27 Nisan 2020 16:19		 Aranan FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı
27 Nisan 2020 13:51
FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi
27 Nisan 2020 11:24		 Teröristler su dağıtımı üzerinden kara propoganda yapıyor
26 Nisan 2020 17:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:25 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:18 - Koronavirüste yeni tedavi umudu... Erkek hastalara kadın hormonu16:11 - Avrupa kıtasında koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 bini geçti16:04 - VEGA AVM'lerde salgın geçene kadar kira alınmayacak16:00 - Bahçelerindeki köpeğin saldırdığı çocuk öldü15:52 - TBB Başkanı Feyzioğlu: Baro'nun açıklamasını tasvip etmiyorum15:49 - Bahçeli: Ali Erbaş'ın sözlerine aynen iştirak ediyoruz15:41 - Bu ilçeye giriş çıkışlar 3 gün ile sınırlandırıldı15:37 - Sızma girişiminde bulunan PKK'lı 11 terörist öldürüldü15:34 - Tuğba hemşire kanseri yendi, koronavirüse yenildi
15:34 - Adana'da FETÖ sanığı hapis cezasına çarptırıldı15:31 - Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis tutuklandı15:30 - Rusya'daki akciğer hastası tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi15:24 - Yanmış olarak bulunan genç, 10 liralık benzinle kendini yakmış15:18 - Belediye görevlisi, Türk bayrağını süpürgesinin sapına iliştirip çalışmasını sürdürdü15:10 - O ilden sevindirici haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı15:05 - Beşiktaş Başkanı Çebi, takımdan gönderilecek isimleri açıkladı!15:00 - 'Normalleşme takvimini olgunlaşınca paylaşacağız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis tutuklandı
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
Eczacı Odası açıkladı... Maske dağıtımında değişiklik
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İlaç alabilmek için evlerini satıyorlar
Mehmet Ceyhan uyardı... En az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
O ilden sevindirici haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
4 gün sokağa çıkma yasağı 2
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 3
hoşgörü 3
geceye bir şiir bırak 3
27.04.2020 pentagon'un ufo videosu yayınlaması 2
Alef 4
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 2
Sense 8 2
dezenfektan enjektesi 2
Sözlüğe kaçmak 3
SON İLANLAR
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam