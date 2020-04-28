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Sızma girişiminde bulunan PKK'lı 11 terörist öldürüldü

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi
 28 Nisan 2020 15:37
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Sızma girişiminde bulunan PKK'lı 11 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist Türk komandoları tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fırat'ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Resulayn yerleşim yerinin 26 kilometre güney doğusundaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına 28 Nisan gecesi makinalı tüfek ve roketatarla taciz ateşi açarak, bir başka istikametten sızma girişiminde bulundu.

Sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 10-15 PKK/YPG'li teröristin saldırı hazırlığında olduğunu tespit eden TSK, derhal tüm harekat merkezlerini bilgilendirerek birlikleri alarm durumuna geçirdi.

PKK/YPG'li teröristlerin, TSK mevzilerine makinalı tüfek ve roketatarlar ile taciz atışlarının başlaması ve bir başka istikametten terörist unsurların mevzilere yaklaşmaları üzerine meşru müdafaa kapsamında bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ve hafif silahlar ile teröristler ve muhtemel kaçış istikametleri ateş altına alındı.

İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 4'ü yaralı olmak üzere 11 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK birliklerinin ve dost unsurların zaiyata uğramadığı belirtilen paylaşımda, bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız devam edildiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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