Bahçeli: Ali Erbaş'ın sözlerine aynen iştirak ediyoruz
Bahçeli: Ankara ve İzmir Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef alması, yüce Allah'ın kelamıyla birlikte dinimize vahim bir saldırıdır
|28 Nisan 2020 15:49
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Bahçeli: "Ankara ve İzmir Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef alması, yüce Allah'ın kelamıyla birlikte dinimize vahim bir saldırıdır."
"Milletimizin kabul ve inançlarıyla çelişen, bunlara saygısızlık ve sabotaja yeltenenlerin bozguna uğramaktan başka seçenekleri olamayacak."
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