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TBB Başkanı Feyzioğlu: Baro'nun açıklamasını tasvip etmiyorum

TBB Başkanı Feyzioğlu: (Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik açıklama) Ankara Barosunca yapılan sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil
 28 Nisan 2020 15:52
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TBB Başkanı Feyzioğlu: Baro'nun açıklamasını tasvip etmiyorum

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosunun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbedeki sözleriyle ilgili yaptığı açıklamayı "sorumsuz" olarak niteleyerek, tasvip etmelerinin mümkün olmadığını bildirdi.

Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yapılan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ardından görüntülü açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbede kullandığı sözlerle ilgili Ankara Barosu'nun yaptığı açıklamaya değinen Feyzioğlu, "Ankara Barosu 100 yıllık Cumhuriyet'in koca çınarıdır. Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir." dedi.

Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin Türkiye'nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasından üzüntü duyduklarını belirten Feyzioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgını sebebiyle ülkemiz ve adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız, sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir. Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmaktır. Onları hem sağlık hem ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak ve bunun takipçisi olmaktır."

Feyzioğlu, yargıdaki faaliyetlere ilişkin sürelerin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını da hatırlatarak, Adalet Bakanı Gül Başkanlığındaki toplantıda, "12 ay veya 24 ay vadeli çok düşük faizli kredinin avukatlara verilmesi, vergi beyannamelerinin ve ödeme sürelerinin bir kez daha ertelenmesi, icra iş ve işlemlerinin kademeli olarak açılmaya başlanması, SGK primlerinin kademeli olarak 6 ay süreyle yarı oranına düşürülmesi, en azından yıl sonuna kadar tüm avukatlık hizmeti kalemlerinde KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi" gibi önerileri dile getirdiğini aktardı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biz ülkemiz ve mesleğimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu zorlukları el birliğiyle aşacağımıza güvenim tam." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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