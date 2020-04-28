Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bahçelerindeki köpeğin saldırdığı çocuk öldü
Kırşehir'de 4 yaşındaki çocuk, bahçelerindeki köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybetti.
|28 Nisan 2020 16:00
|Yazdır
Kırşehir'de 4 yaşındaki çocuk, bahçelerindeki köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybetti.
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında müstakil evde yaşayan Afganistan uyruklu ailenin 4 yaşındaki çocukları Sona Sarwan, bahçede tavuklarla oynadığı sırada, zincirini koparan köpeklerinin saldırısına uğradı.
Çocuğun sesleri üzerine yardıma koşan aile, köpeği uzaklaştırdı.
112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarwan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sarwan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis tutuklandı
28 Nisan 2020 15:31
|Yanmış olarak bulunan genç, 10 liralık benzinle kendini yakmış
28 Nisan 2020 15:24
|Ev partisine polis baskını: 10 kişi gözaltında
28 Nisan 2020 13:35
|Sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
28 Nisan 2020 13:28
|Doğalgaz borusunda patlama: Alevler metrelerce yükseldi
28 Nisan 2020 12:36
|Denizli'deki Türk Telekom binasında yangın çıktı
28 Nisan 2020 12:29
|Koronavirüs tedbirleri sürecinde kadın cinayetleri azaldı
28 Nisan 2020 12:22
|Çorum'da 75 yaşındaki kadın tarla, bağ, bahçe ve evini TSK'ye bağışladı
28 Nisan 2020 12:18
|CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
28 Nisan 2020 11:14
|Röntgencinin 4.5 yıl hapsi istendi
28 Nisan 2020 10:39