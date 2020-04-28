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VEGA AVM'lerde salgın geçene kadar kira alınmayacak

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 6 VEGA AVM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci geçene kadar iş ortaklarından kira almayacak
 28 Nisan 2020 16:04
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VEGA AVM'lerde salgın geçene kadar kira alınmayacak

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 6 VEGA AVM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci geçene kadar iş ortaklarından kira almayacak.

NATA Holding bünyesinde faaliyet gösteren VEGA AVM'lerle ilgili yazılı açıklama yapan Namık Tanık, Kovid-19'un birçok sektör gibi AVM sektörünü de olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu süreçte kapanan AVM'lerde dükkanlardan kira istendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Tanık, NATA Holding bünyesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezlerinde söz konusu zorlu süreç geçene kadar perakendecilerden hiçbir şekilde kira talep etmeyeceklerini vurguladı.

''Pandemi sürecini de devlet ve millet olarak el ele atlatacağımıza hiç kuşkum yok." değerlendirmesinde bulunan Tanık, şunları kaydetti.

"NATA Holding olarak her zaman olduğu gibi bugün de iş ortaklarımız olarak adlandırdığımız perakendecilerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacı ile kapalı oldukları tarihler arasında kira faturası hazırlanmamış, herhangi bir kira talebinde bulunulmamıştır . Bu süreç sonuçlanana kadar da talep etmeyeceğimizi tekrar bildirmek isteriz. Türk ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası olan ve perakende dünyasının da içinde yer aldığı alışveriş merkezlerimizin bir an önce tüm müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile eski bol bereketli ve sağlıklı günlerine tekrar dönmesini temenni ediyorum."
Anadolu Ajansı
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