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Koronavirüste yeni tedavi umudu... Erkek hastalara kadın hormonu

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hastalanan ya da ölen erkeklerin sayısının kadınlara göre daha fazla olduğu belirtiliyor. ABD'de üç hastane kadınların virüse karşı bağışıklıklarının daha yüksek olduğu iddiasını test etmek amacıyla, Covid-19 hastası erkeklere kadınlık hormonları olan östrojen ve progesteron takviyesi uyguluyor.
 28 Nisan 2020 16:18
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Koronavirüste yeni tedavi umudu... Erkek hastalara kadın hormonu

Doktorlar, erkeklere kadınlık hormonları vermenin onları yeni tip corona virüse karşı hayatta kalma olasılıklarını artırıp artıramayacağını araştırıyor. Dünya genelinde, ABD, İtalya, Çin gibi çoğu ülkede kadınların corona virüs nedeniyle aniden hastalanma ve ölme oranlarının daha düşük olduğu açıklandı.

CORONA VİRÜS ERKEKLERİ KADINLARDAN DAHA FAZLA ÖLDÜRÜYOR İDDİASI

New York Times'ın bildirdiğine göre, bu durum birçok araştırmacının esas olarak kadınlarda üretilen hormonların koruyucu olup olmadığını merak etmesini sağladı.

ABD'deki üç hastane bu hipotezi test etmek adına erkek Covid-19 hastalarına bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve hastalığını şiddettini azaltmak amacıyla kadın cinsiyet hormonları olan östrojen veya progesteron veriyor.

New York Devlet Üniversitesi'ne bağlı Renaissence Tıp Fakültesi ve Long Island'da bulunan Stony Brook Üniversitesi birincil kadın cinsiyet hormonu olan östrojenin Covid-19 hastaları üzerindeki etkisini araştırıyor. Östrojen hormonu, kadın üreme sistemini geliştirmeye ve düzenlemeye yardımcı oluyor ve ikincil cinsiyet özelliklerinde rol oynuyor.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE SONUÇLARI ALMAYI UMUYORUZ"

Renissance Tıp Fakültesi Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Dr. Sharon Nachman, araştırmaya geçen hafta bir gönüllüyle başladıklarını ve birkaç ay içinde ön sonuçları almayı umduğunu söyledi.

Araştırma Dekanı Dr. Nachman ise konuya ilişkin "İyi fikirlerler en sıradışı gibi görünenlerden çıkar" ifadelerini kullandı.

Stony Brook Üniversitesi ise acil servise gelen ve öksürük, ateş veya nefes darlığı gibi semptomları olan 110 kişiye östrojen tedavisi uygulamayı düşünüyor. Hastaların yarısına bir hafta boyunca estradiol yaması verilirken, diğer yarısı ise kontrol grubu olacak.

Araştırmacılar, böylelikle hormonun hastalığın şiddetini azaltmaya yardımcı olup olmadığını görecekler. Hipotez, hormonun enfeksiyonu temizlemeye yardımcı olduğu ve vücudun sadece virüsle savaşmadığı, aynı zamanda sitokin fırtınalarını önleyebileceği üzerine kurulu.

Dr. Nachman, "Östrojenin nasıl çalıştığını tam olarak anlamayabiliriz, ama belki hastalar üzerinde nasıl çalıştığını görebiliriz" dedi.

Gelecek hafta, Los Angeles'taki araştırmacılar, başka bir kadınlık hormonu olan progestronu test edecekler.

"ENTÜBE HASTALARIN YÜZDE 75'İ ERKEK"

Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nden Dr. Sara Ghandehari, "Yoğun bakım ünitesindeki erkek ve kadın sayısı arasında çarpıcı bir fark var ve erkekler açıkça daha da kötüye gidiyor'' diyerek, hastanesindeki yoğun bakımda kalan ve ventilatöre bağlı hastalarının yüzde 75'inin erkek olduğunu söyledi.

Çalışmada, hepsinin testi pozitif olan ve hafif ile orta şiddette vakaların görüldüğü 40 erkek hasta yer alacak. Katılımcıların yarısına beş gün boyunca günde iki kez progesteron verilecek ve diğer yarısı kontrol grubu olacak.
NTV
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