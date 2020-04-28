Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu vurdu
|28 Nisan 2020 16:30
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Sultanbeyli'de bir kişi oğlunu, aile apartmanından taşınmak istemesi üzerine silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Mehmet K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, baba M. K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olay dün saat 11:30 sıralarında Sultanbeyli Hamidiye Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, polise adreste bulunan bir evden silah sesi geldiği ihbarı gelmesiyle ekipler hemen harekete geçti. Yaralı Mehmet K.'nin silahla vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirleyen polis ekipleri hemen çalışmalarına başladı. Yaralı şahıs hastanede hayatını kaybederken, polis şahsın babası M.K. ve yakınlarının ifadesini aldı. Yapılan inceleme sonrası cinayeti Mehmet K.'nin babası M.K'nin işlediği belirlendi. Şahıs yapılan sorgusunda oğlunu eşiyle tartışması üzerine sinirlenerek kendisine ait tabanca ile vurduğunu, silahı da evin içerisinde bir yere attığını söyledi. Evin bahçesinde yapılan araştırmada altı adet kovan, ikamet içerisinde iki adet tabanca ile bu tabancalara ait üç adet şarjör ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis M.K'nin cinayeti oğlunun aile apartmanından başka bir yere taşınmak istemesi üzerine çıkan anlaşmazlık sonucu işlediğini belirledi. M.K. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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