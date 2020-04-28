Mehmet Öz: Oruç tutmak vücut için sağlıklı
|28 Nisan 2020 16:49
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında "Kimler oruç tutabilir, kimler tutamaz?" tartışmaları yapılmaya başlandı. Korona salgını da bu tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı.
Koronavirüsün zayıf bağışıklık sistemine sahip olanları daha çok etkilediğini, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sağlıklı beslenmek gerektiğini de biliyoruz.
Bu bilinenler, "Oruç tutmak bağışıklık sistemini zayıflatır mı?" sorusunu akıllara getirdi. Dr. Halit Yerebakan, merak edilen sorunun cevabını Mehmet Öz'den aldı.
ORUÇ TUTMAK VÜCUT İÇİN SAĞLIKLI
Halit Yerebakan, Mehmet Öz'e "Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü yoksa destekler mi?" diye sordu.
Mehmet Öz, yaptığı açıklamalarda oruç tutmanın vücut için sağlıklı olduğunu belirterek, "Aslında oruç tutmak vücut için sağlıklı bir şey. Oruç tutmanın vücuda birçok faydası var. Bu sene hazırladığımız System 20 planımız da bunu destekliyor. Koronavirüs süresince sağlıklı kalarak oruç tutmak bence mümkün ve mantıklı bir hareket." ifadelerini kullandı.
İFTARDAN SONRA DİKKAT
Doktor Öz ayrıca, iftar sonrası için uyarılarda bulunarak "Oruç tutuğunuz zaman, oruçtan sonra abur cubur ve basit şeker tüketiminden kaçının." dedi.
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