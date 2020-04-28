Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercin katliamı yaptı
|28 Nisan 2020 16:59
|Yazdır
Olay, sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Sürücü kaçarken çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlar güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı duruma tepki gösterdi.
Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" dedi.
"Şikayette bulunmak için karakola gittim" diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor " diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|250 TL'ye satılan Rize-Trabzon otobüs biletlerinin satışı kaldırıldı
28 Nisan 2020 17:53
|Koronavirüsten korunmak için 'ekmek pişirme' önerisi
28 Nisan 2020 14:57
|Dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek
28 Nisan 2020 14:45
|İstiklal Marşı okurken video çekme rekoru kırıldı
28 Nisan 2020 13:47
|Şırnak'ta Osmanlı 'Zimem' geleneği yaşatıldı 14 bin liralık borç ödendi
28 Nisan 2020 12:54
|Musul'daki 1888'deki 'meteor çarpması ölüm olayı' Osmanlı arşivlerinde
28 Nisan 2020 12:44
|Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, plazma bağışçısı oldu
28 Nisan 2020 12:31
|İKM'ler izolasyon sürecinde kaldıkları okulun tadilatını yaptılar
28 Nisan 2020 11:49
|Mehmet Ceyhan uyardı... En az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
28 Nisan 2020 11:33
|İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken'in yakınları devlete minnettar
28 Nisan 2020 11:20