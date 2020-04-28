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Fransa'da ligler iptal edildi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe: 2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak
 28 Nisan 2020 17:19
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Fransa'da ligler iptal edildi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede futbol sezonunun devam etmeyeceğini açıkladı.

Philippe, parlamentoda yaptığı açıklamada salgına ilişkin alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Büyük spor organizasyonlarının eylül ayına kadar yasaklandığını belirten Philippe, "2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak." ifadesini kullandı.

Fransız basınında yer alan haberlerde ise Philippe'in açıklaması sonrası Ligue 1 ve Ligue 2'de sezonun iptal edildiği belirtildi.

Fransa Başbakanı Philippe, liglerin nasıl sonlandırılacağına ilişkin bilgi vermezken, Fransa Futbol Federasyonu ve Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) bu konudaki kararlarını açıklaması bekleniyor.

UEFA, liglerin ağustos ayına kadar bitirilmesini talep etmiş ancak geçerli sebepler olması halinde sezonun ülke federasyonları tarafından sonlandırılabileceğini belirtmişti.
Anadolu Ajansı
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