Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|28 Nisan 2020 17:21
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9850
|6,9860
|6,9970
|6,9980
|Avro
|7,5720
|7,5730
|7,5880
|7,5890
|Sterlin
|8,6490
|8,6930
|8,6930
|8,7370
|İsviçre Frangı
|7,1440
|7,1790
|7,1680
|7,2040
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9750
|7,0250
|6,9850
|7,0350
|Avro
|7,5650
|7,6250
|7,5750
|7,6350
|Sterlin
|8,5560
|8,7390
|8,6030
|8,7980
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