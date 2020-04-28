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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 28 Nisan 2020 17:21
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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,9850 6,9860 6,9970 6,9980
Avro 7,5720 7,5730 7,5880 7,5890
Sterlin 8,6490 8,6930 8,6930 8,7370
İsviçre Frangı 7,1440 7,1790 7,1680 7,2040
ANKARA
ABD Doları 6,9750 7,0250 6,9850 7,0350
Avro 7,5650 7,6250 7,5750 7,6350
Sterlin 8,5560 8,7390 8,6030 8,7980
Anadolu Ajansı
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