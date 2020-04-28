Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 liradan işlem gördü
|28 Nisan 2020 17:32
|Yazdır
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 azalışla 382,40 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.540,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 düşüşle 382,40 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|384,20
|384,40
|382,20
|382,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.532,00
|2.550,00
|2.519,00
|2.540,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|350,00
|354,00
|348,60
|352,60
|Lira(Tam) Ziynet
|2.474,00
|2.494,00
|2.461,00
|2.481,00
|Yarım Ziynet
|1.237,00
|1.247,00
|1.231,00
|1.241,00
|Çeyrek Ziynet
|619,00
|624,00
|615,00
|620,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
28 Nisan 2020 17:21
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
28 Nisan 2020 13:11
|Çeyrek altın ne kadar?
28 Nisan 2020 13:02
|Gün ortası döviz fiyatları
28 Nisan 2020 12:20
|Borsa, güne yükselişle başladı
28 Nisan 2020 10:23
|Altın yükselişini devam ettirecek mi?
27 Nisan 2020 19:25
|Borsa günü yükselişle tamamladı
27 Nisan 2020 18:19
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
27 Nisan 2020 17:56
|Dövizde gün sonu fiyatları
27 Nisan 2020 17:29
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
27 Nisan 2020 13:12